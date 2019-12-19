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49.bölüm fragman: “Adnan, Yılmaz’ın oğlu…” Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 49.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü zirveyi alt üst ederken yayınlanan fragman ise oldukça çarpıcıydı. Züleyha yeni bölüm fragmanında her şeyi itiraf ediyor, Çukurova karışıyor. "Adnan, Yılmaz'ın oğlu" diyen Züleyha bütün gerçekleri söyleyecek ve itiraf edecek. Öte yandan Fekeli ve Hünkar evlendi mi? Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu duyunca Müjgan ne yapacak? Gülten, Çetin'e rağmen evlenecek mi? Soluksuz izlenen dizi Bir Zamanlar Çukurova 49.bölümde neler olacak? Haberimizin devamından fragmanına ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:53
Bir Zamanlar Çukurova 49.bölüm fragman: “Adnan, Yılmaz’ın oğlu…” Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü soluksuz izleniyor ve zirveyi alt üst ediyor. Geçtiğimiz sezondan beri heyecan içerisinde izlenen dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile gönülleri fetheden dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde gerçekler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezonda kavuşamayan Yılmaz ve Züleyha bu sezonda itiraflardan sonra kavuşacaklar mı? Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu itiraf eden Züleyha'ya ne olacak? Fekeli ve Hünkar evlendi mi? Müjgan bu durumda ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

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Bir Zamanlar Çukurova 49.bölüm fragman: “Adnan, Yılmaz’ın oğlu…” Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
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