Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm'de şoke eden gerçek ortaya çıktı! (19 Aralık 2019 Perşembe)
atv'nin Perşembe gecelerinin tek galibi Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden gerçek sonunda ortaya çıktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm fragmanı... "Adnan, Yılmaz'ın oğlu..."
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