Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm (23 Ocak 2020 Perşembe) Ekranlara damga vurdu...

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Perşembe akşamlarını tek galibi Bir Zamanlar Çukurova (23 Ocak 2020 Perşembe) 52. son bölümüyle milyonaları ekran başına kilitledi. Züleyha’nın yürekleri dağlayan feryadı…

ŞERMİN ARTIK BİR KAHRAMAN!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 52. Bölümünde, nefes kesen bir an ile sona erdi!

YANGIN ŞERMİN'İ KAHRAMAN HALİNE GETİRDİ!

Tüm konağın ve Çukurova'lı hanımların gözünün önünde Adnan'ı alevlerin arasından Şermin çıkardı! Züleyha, Şermin'i kız kardeşi ilan etti, yere göğe koyamadı! Tüm bu olan bitene Demir ve Hünkar şüphe ile yaklaşsa da, Haminne'nin mumları yangın yerinde bulununca, onlar da Şermin'in kahramanlığını kabul edip, kendisini bir ev ve 10 altın ile ödüllendirmek zorunda kaldılar! Ama banka hesabındaki tedbiri kaldırmaya yanaşmadılar.

MÜJGAN DEPRESYONDA MI? YILMAZ'DAN VAZ MI GEÇTİ?

Müjgan, oğlundan bir saniye bile ayrılmak istemezken, Yılmaz'ın oğluna dokunmasına da tahammül edemez hale geldi. Fekeli ve Behice'nin konuşmaları da Müjgan'ın şüphelerini gidermedi!

YILMAZ, YAMANLAR'IN İSTANBUL'DAKİ MALLARINI SATIN ALDI!

İhaleye girmek için depolarına yığdığı bakliyat elinde kalan Demir, İstanbul'daki mallarını satarak, tüccarlara borcunu ödemek istedi. İyi bir alıcı geldi haberi ile de çok sevindi. Tam yeni bir ortaklık için toplantıya başladığı sırada, Yılmaz bombayı patlattı! İstanbul'daki tüm malları satın aldığını söyledi!

Demir'i adeta çıldırtan bu haber, 52. Bölümün finalinde onu bir uçurumun kıyısında bıraktı! Tüm kızgınlığı ile araba kullanan Demir, hakimiyeti kaybetti ve aracının burnu uçurumdayken durabildi!

Demir, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğu o arabadan kurtulabilecek mi?

Leyla bebek ile 2 çocuklu ve mutlu bir aileye dönüşen Yaman konağına ateş mi düşecek?

Yılmaz, elindeki bu koz ile ne yapacak?

Müjgan, Yılmaz ve Züleyha'dan şüphelenmeye devam mı edecek?

Tüm bu soruların cevapları, her perşembe 20.00'de atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümlerinde olacak!