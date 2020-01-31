Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm (30 Ocak 2020 Perşembe) Geceye damga vurdu! | Video

atv'nin Perşembe gecelerinin rakipsiz çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 53. son bölümüyle yine ekranlara damgasını vurdu! İşte 30 Ocak 2020 Perşembe akşama ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm'de milyonları ekran başına kilitleyen gözleri yaşartan o anlar... "Adaletin Bu Mu Dünya" Gülden Karaböcek'in yorumuyla Bir Zamanlar Çukurova'da!