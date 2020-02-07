Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Çıldırtan şüphede acı son! | Video

atv'nin Perşembe gecelerinin rakipsiz çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! Bir Zamanlar Çukurova 54. son bölümde Bülent Ersoy'un yorumuyla ekranlara gelen 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısı dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. SON BÖLÜM'DE ZÜLEYHA İLE YILMAZ YAKALANDI MI?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Müjgan'ın aylar süren şüphelerinin delili ile son buldu!

Züleyha, Demir'in işyerine kadar gidip kendisini şikayet eden, bahçede bütün gün kendisini gözetleyen Müjgan'a karşı çıldırdı. Yine göz hapsinde olduğu bir an, çarşıya inince Yılmaz'la buluşacağını söyledi!

Akşam Yılmaz eve geldiğinde, Müjgan otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları buldu! Ve elbette soluğu bahçenin diğer tarafında aldı! Çarşıdan eve yeni dönen Züleyha'nın boynunda fuları yoktu! Dizinin 54. Bölümü, herkesin gözü Müjgan'ın elindeki fularda ve ortalık buz kesmişken bitti!

HAMİNNE'NİN GECE GEZMESİ HASTANEDE BİTTİ!

Babasının hastanede ziyaret edip eve dönen Yılmaz, yağmurda önüne çıkanı görmedi ve çarptı. Gece Fadik'in horlamasından rahatsız olup, bağ evine gitmeye kalkan Haminne'yi ne konaktan ne de bahçeden çıkarken kimse görmedi ve bu gezinti maalesef bir kaza ile sona erdi. Yılmaz, Haminne'yi hastaneye yetiştirip konağı aradığı sırada yokluğu fark edilmişti ve herkes onu arıyordu. Evde sadece Züleyha olunca, Yılmaz'ın telefonuna da o cevap verdi. İkisinin bu konuşması hem Demir için hem Müjgan içinde şüpheli bir durum haline geldi.

FEKELİ HÜNKAR'A TÜM KAPILARI KAPATTI

Hastaneye son anda yetiştirilen Fekeli, birkaç günü orada geçirdi. Haminne de hastaneye kaldırılınca iki aile yine hastane koridorlarında karşı karşıya geldi. Hünkar, gece Fekeli'yi ziyaret edip, içindekileri dökerken Behice'ye yakalandı. Behice artık kendi zamanının geldiğini ima etse de, Hünkar ona çok umutlanmamasını söyledi.

Hastaneden taburcu olup evine gelen Fekeli'yi sağlığına kavuşturmak işine Behice gönüllü oldu. Ancak daha eve girip, bir ıhlamur kaynatamadan Fekeli, soluğu Hünkar ile buluştuğu yerde aldı. Eski aşıklar olan bitenin muhasebesini yaptılar. Hünkar, bir kahve de içmek istedi ama Fekeli, konuşacakları bittikten sonra orada kalmayı reddetti!