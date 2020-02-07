Web TV Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Çıldırtan şüphede acı son! | Video

Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Çıldırtan şüphede acı son! | Video

Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Çıldırtan şüphede acı son! | Video
07.02.2020 | 11:17

atv'nin Perşembe gecelerinin rakipsiz çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! Bir Zamanlar Çukurova 54. son bölümde Bülent Ersoy'un yorumuyla ekranlara gelen 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' şarkısı dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. SON BÖLÜM'DE ZÜLEYHA İLE YILMAZ YAKALANDI MI?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Müjgan'ın aylar süren şüphelerinin delili ile son buldu!

Züleyha, Demir'in işyerine kadar gidip kendisini şikayet eden, bahçede bütün gün kendisini gözetleyen Müjgan'a karşı çıldırdı. Yine göz hapsinde olduğu bir an, çarşıya inince Yılmaz'la buluşacağını söyledi!

Akşam Yılmaz eve geldiğinde, Müjgan otomobilin içinde Züleyha'nın sabah boynunda gördüğü fuları buldu! Ve elbette soluğu bahçenin diğer tarafında aldı! Çarşıdan eve yeni dönen Züleyha'nın boynunda fuları yoktu! Dizinin 54. Bölümü, herkesin gözü Müjgan'ın elindeki fularda ve ortalık buz kesmişken bitti!

HAMİNNE'NİN GECE GEZMESİ HASTANEDE BİTTİ!

Babasının hastanede ziyaret edip eve dönen Yılmaz, yağmurda önüne çıkanı görmedi ve çarptı. Gece Fadik'in horlamasından rahatsız olup, bağ evine gitmeye kalkan Haminne'yi ne konaktan ne de bahçeden çıkarken kimse görmedi ve bu gezinti maalesef bir kaza ile sona erdi. Yılmaz, Haminne'yi hastaneye yetiştirip konağı aradığı sırada yokluğu fark edilmişti ve herkes onu arıyordu. Evde sadece Züleyha olunca, Yılmaz'ın telefonuna da o cevap verdi. İkisinin bu konuşması hem Demir için hem Müjgan içinde şüpheli bir durum haline geldi.

FEKELİ HÜNKAR'A TÜM KAPILARI KAPATTI

Hastaneye son anda yetiştirilen Fekeli, birkaç günü orada geçirdi. Haminne de hastaneye kaldırılınca iki aile yine hastane koridorlarında karşı karşıya geldi. Hünkar, gece Fekeli'yi ziyaret edip, içindekileri dökerken Behice'ye yakalandı. Behice artık kendi zamanının geldiğini ima etse de, Hünkar ona çok umutlanmamasını söyledi.

Hastaneden taburcu olup evine gelen Fekeli'yi sağlığına kavuşturmak işine Behice gönüllü oldu. Ancak daha eve girip, bir ıhlamur kaynatamadan Fekeli, soluğu Hünkar ile buluştuğu yerde aldı. Eski aşıklar olan bitenin muhasebesini yaptılar. Hünkar, bir kahve de içmek istedi ama Fekeli, konuşacakları bittikten sonra orada kalmayı reddetti!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm 6 Şubat 2020 Perşembe Çıldırtan şüphede acı son! | Video 04:11
Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Çıldırtan şüphede acı son! | Video 07.02.2020 | 11:17
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı 00:55
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı 06.02.2020 | 00:19
Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm 6 Şubat 2020 Perşembe Dizinin hayranlarını üzen ölümcül sahne! | Video 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 54. Bölüm (6 Şubat 2020 Perşembe) Dizinin hayranlarını üzen ölümcül sahne! | Video 05.02.2020 | 11:03
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:52
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 31.01.2020 | 23:54
Hercai 30 Bölüm 31 Ocak 2020 Cuma Ortaya çıkan büyük sır konağı karıştırıyor! | Video 00:45
Hercai 30 Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) Ortaya çıkan büyük sır konağı karıştırıyor! | Video 31.01.2020 | 09:35
Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm 30 Ocak 2020 Perşembe Geceye damga vurdu! | Video 03:03
Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm (30 Ocak 2020 Perşembe) Geceye damga vurdu! | Video 31.01.2020 | 09:15
Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm 30 Ocak 2020 Perşembe Ölümün kıyısında büyük hesaplaşma! 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 53. Bölüm (30 Ocak 2020 Perşembe) Ölümün kıyısında büyük hesaplaşma! 29.01.2020 | 10:44
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! 23 Ocak 2020 Perşembe 03:41
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm'de gözyaşları sel oldu! (23 Ocak 2020 Perşembe) 24.01.2020 | 10:52
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm 23 Ocak 2020 Perşembe Ekranlara damga vurdu... 03:43
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm (23 Ocak 2020 Perşembe) Ekranlara damga vurdu... 24.01.2020 | 10:34
Bir Zamanlar Çukurova 52. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 52. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 23.01.2020 | 15:14
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm 23 Ocak 2020 Perşembe Dizinin hayranlarını sarsan şok ölüm! 00:42
Bir Zamanlar Çukurova 52. Bölüm (23 Ocak 2020 Perşembe) Dizinin hayranlarını sarsan şok ölüm! 22.01.2020 | 10:25
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölüm özel fragmanı izle! 01:01
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölüm özel fragmanı izle! 15.01.2020 | 11:37
Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm 16 Ocak 2020 Perşembe yeni fragmanı yayınlandı izle! 01:00
Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm (16 Ocak 2020 Perşembe) yeni fragmanı yayınlandı izle! 15.01.2020 | 11:28
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 09.01.2020 | 09:52
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölüm fragmanı yayınlandı! 01:00
Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölüm fragmanı yayınlandı! 09.01.2020 | 09:48
Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm 16 Ocak 2020 Perşembe Dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğan ölüm sahnesinde alevler... 01:00
Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm (16 Ocak 2020 Perşembe) Dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğan ölüm sahnesinde alevler... 01.01.2020 | 09:36
Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm 26 Aralık 2019 Perşembe Ortaya çıkan büyük sır Çukurova'yı sarstı! 03:14
Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm (26 Aralık 2019 Perşembe) Ortaya çıkan büyük sır Çukurova'yı sarstı! 27.12.2019 | 08:55
Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm 26 Aralık 2019 Perşembe Şoke eden ölüm sahnesi dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu! 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm (26 Aralık 2019 Perşembe) Şoke eden ölüm sahnesi dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu! 21.12.2019 | 12:04
Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm 19 Aralık 2019 Perşembe gözyaşları sel oldu! Burcu Yıldız'dan 'Kimseye etmem şikayet' 02:11
Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm (19 Aralık 2019 Perşembe) gözyaşları sel oldu! Burcu Yıldız'dan 'Kimseye etmem şikayet' 20.12.2019 | 09:28
Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm'de şoke eden gerçek ortaya çıktı! 19 Aralık 2019 Perşembe 00:45
Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm'de şoke eden gerçek ortaya çıktı! (19 Aralık 2019 Perşembe) 17.12.2019 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN