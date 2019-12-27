Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm (26 Aralık 2019 Perşembe) Ortaya çıkan büyük sır Çukurova'yı sarstı!

atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi tek galibi; Bir Zamanlar Çukurova, 26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlanan 50. son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi! Bir Zamanlar Çukurova 50. Çukurova'da yer yerinden oynuyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova 50. son bölüme damga vuran duygusal anlar ve Sezen Aksu'nun yorumuyla 'Köprü'...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. BÖLÜM'DE MÜJGAN ZÜLEYHA'YA SAVAŞ AÇTI!

Dizinin perşembe akşamı yayınlanan bölümü, Çukurova'nın hakimi Yamanlar için zor bir dönemin kapılarını açtı! Üstelik bölüm, hikayenin iki bebeğinin de doğum sancıları ile sona erdi!

BEBEK ARABASI BARDAĞI TAŞIRDI!

Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenen Müjgan, artık Züleyha'ya karşı önlenemez öfkesi ile gerçek anlamda bir savaşa başladı. Bu sırada, Çiftliğe bir hediye paketi içinde gelen bebek arabasını Züleyha'nın teslim alması da savaşın fitilini ateşledi.

Müjgan, Demir'in yeni doğacak çocuğu için duyduğu heyecanı kıskandı. Ancak sonra bebek arabasını Yılmaz'ın aldığı ortaya çıkınca da öfkesi dinmedi ve konağın bahçesinde herkesi hayrete düşüren bir Müjgan'a dönüştü! Bebek arabasını Yamanların adeta kapısına attı!

ŞERMİN BİR KEZ DAHA DEMİR'İN BAŞINI YAKTI!

Yine para istemek için şirketin kapısını aşındıran Şermin, tesadüfen ele geçirdiği bir posta ile Hatip'e büyük bir bilgi vermiş oldu! Demir ve Hünkar'ın milyonlar kazanmak umuduyla hazırlandıkları ihalenin haberi bu sayede Yılmaz ve Fekeli'yi ulaştı.

Demir, ihaleyi kaybetmekle kalmadı, ihale için aldığı tonlarca gıda da depolarında kaldı. Yaman Holding'i iflasa kadar götürebilecek olaylar yaşanırken, iki düşman ailenin bebekleri de dünyaya gelmeye karar verdi!

Müjgan, evde yalnızken sancısı tuttu ve kendini hastaneye attı. Aynı dakikalarda Züleyha da, Müjgan'ın tavırlarını konuşmak için Yılmaz'la buluştuğunda sancısı tuttu! Dizinin nefes kesen 50. Bölümü, hastanede hayat ve ölüm arasındaki çizgiyi ayıran ses ile sona erdi!