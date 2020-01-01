Bir Zamanlar Çukurova 51. Bölüm (16 Ocak 2020 Perşembe) Dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğan ölüm sahnesinde alevler...

atv'nin Perşembe gecelerinin rakipsiz dizisi; Bir Zamanlar Çukurova'nın 16 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak 51. yeni bölüm fragmanındaki ölümcül sahne, dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu! "Sen bana oğlumu bağışla, yalvarırım..."