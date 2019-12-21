Bir Zamanlar Çukurova 50. Bölüm (26 Aralık 2019 Perşembe) Şoke eden ölüm sahnesi dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu!

atv'nin Perşembe akşamlarının rakipsiz sevilen dizisi; Bir Zamanlar Çukurova'nın 26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlanacak 50. Yeni Bölüm fragmanındaki şok ölüm sahnesi, dizinin hayranlarını gözyaşlarına boğdu! "Adnan herhangi bir çocuk değil Yılmaz!"