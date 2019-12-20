Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm (19 Aralık 2019 Perşembe) gözyaşları sel oldu! Burcu Yıldız'dan 'Kimseye etmem şikayet'

atv'nin Perşembe akşamlarını rakipsiz dizisi Bir Zamanlar Çukurova 49. son bölümü ile yine ekranlara damgasını vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 49. Bölüm'de Burcu Yıldız'ın yorumladığı 'Kimseye etmem şikayet' adlı şarkı ile gözyaşları sel oldu...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA ZÜLEYHA, HÜNKAR'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 49'uncu bölümünde Çukorova'da Yaman devri kapanıyor mu dedirtti.

Artık bütün Adana'nın öğrendiği Fekeli-Hünkar aşkı, Züleyha'nın anlattığı gerçeklerle dağıldı! Hünkar için hayat Fekeli'yle evleniyor olma mutluluğundan, herkesi kaybettiği bir mutsuzluk ve pişmanlık girdabına dönüştü.

Hünkar'ın kaderini değiştirdiği Züleyha, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştirdi! Fekeli, 40 yıllık aşkının 40 yıl içinde kime dönüştüğünü öğrendi. Aşkından vazgeçmedi ama Hünkar'dan vazgeçti.

Evliliğin gerçekleşmemiş olması Demir'in annesine olan güvenini yerine getirmeyince, Hünkar adeta ailesini de kaybetti.

ÇETİN, GÜLTEN'İ AFFEDEBİLECEK Mİ?

Gülten'in başına gelen talihsiz olay nedeniyle kendini hapsetmeye çalıştığı evlilik Çetin'in damat adayına saldırması ile son buldu. Ancak Çetin de cezaevine girdi. Bu kez de Çetin, Gülten'e kendisini beklememesini söyledi!

İki gencin aşkı, güven sorununu aştı ama bu kez de zaman sınavına girdi.

DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR DİYENLER BULUŞTU!

Fekeli'nin Hünkar'la evlenecek olması Behice'nin Fekeli hayallerini suya düşürmüştü. Fekeli'nin evlenmediğini öğrenen Behice, yeniden harekete geçti. Şermin, her ne kadar Hatip ile arasında olanları çaktırmamaya çalışsa da Behice o durumu da kendi çıkarı için kullanacağını çoktan keşfetti! Şimdi farklı amaçlarla hepsi Yamanlara karşı adeta bir ittifak kurdu!

Hünkar, gerçekten yaptıklarından pişman olup, kendini Fekeli'ye affettirebilecek mi? Fekeli, Hünkar'a tekrar güvenecek mi?

Demir, Hatip'e yenilmesinin öcünü almak için yeniden annesi ile işbirliği mi yapacak yoksa yoluna tek başına mı devam edecek?

Yılmaz, küçük konakta yaşamaya devam edecek mi? Müjgan, Züleyha ile göz göze yaşamakta kararlı mı?

Züleyha ise şimdi ne yapacak? Demir'i kendine yeniden ikna edip bu hayatına mı devam edecek? Yoksa Yılmaz'a oğlunun babası oluğunu söyleyip, gemileri mi yakacak?