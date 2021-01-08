Hercai bugün, bu akşam var mı? Hercai neden yok, yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak 2021 ATV yayın akışı!

Hercai yeni bölüm merakla bekleniyor fragman da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde; Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoka girecek ve onu alıp köye götürmeye kalkacak. Ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesine neden olacak. Öte yandan Cuma akşamları ekrana gelen dizinin kanalın yayın akışında görülmemesi üzerine Hercai bugün, bu akşam var mı sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Peki; Hercai neden yok, yeni bölüm ne zaman? Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Ocak 2021 ATV yayın akışı!
Hercai dizisinin günü değişti. Normalde Cuma günleri ekrana gelen dizinin yeni günü Pazar oldu. Hercai 54.yeni bölüm ile 10 Ocak Pazar günü ekranlarda olacak…
HERCAİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hercai yeni günü Pazar günü oldu. Buna göre her Pazar akşam saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Hercai yeni bölümü 10 Ocak Pazar 2021 tarihinde ekranlara gelecek.
HERCAİ 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."
Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.