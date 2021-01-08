Hercai 54. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Hercai 54. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:27
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Akrep 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:27
00:50
Arka Sokaklar 572. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 08.01.2021 | 15:28
00:54
Alev Alev 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 14:40
01:01
Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.01.2021 | 11:46
01:00
Çukur 4.Sezon 18.Bölüm 2. Ön İzleme fragman yayınlandı | Video 04.01.2021 | 15:54
01:04
Akıncı 1. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 31.12.2020 | 12:25
00:39
Benim Adım Melek 46.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 15:02
00:38
Sadakatsiz 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 14:35
01:03
Kuruluş Osman 40. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 30.12.2020 | 14:08
00:41
Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 15:54
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 14:57
00:59
Hekimoğlu 31. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 29.12.2020 | 14:57
00:57
Menajerimi Ara 19. Bölüm Ön İzleme 28.12.2020 | 01:16
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı 28.12.2020 | 01:16
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Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! 27.12.2020 | 21:29
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Ramo 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:49
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Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 08:52
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.