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30 Ocak 2019 Televizyon Yayın Akışı

30 Ocak 2019 - Atv Yayın Akışı

Atv Günlük Yayın Akışı - Atv televizyonu ile ilgili günlük yayın akışını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Atv Atv CANLI İZLE!

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber Bülteni
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 20:00 Yerli dizi : Sen Anlat Karadeniz
  • 00:20 Son Durak

GÜNÜN DİZİLERİ

ATV DİZİLERİ

Şahin Tepesi
Şahin Tepesi
Ağlama Anne
Ağlama Anne
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Sen Anlat Karadeniz
Sen Anlat Karadeniz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Can Kırıkları
Can Kırıkları
Aşk ve Mavi
Aşk ve Mavi
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