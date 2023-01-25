Bilgisayar Siyah Ekranda Kalıyor, Nasıl Çözülür? PC Ve Laptop Bilgisayar Açılırken Siyah Ekranda Kalıyor, Çözümü Nedir?

Bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Evde, iş yerinde ve birçok alanda kullanmakta olduğumuz bilgisayarlar düzenli bakımı yapılmadığında veya dikkatsiz kullanıldığında hata verebiliyor. Bu hatalar bazen siyah ekran hatası gibi can sıkıcı olabilir. Çünkü siyah ekran sorunu olduğunda artık bir işlem yapılması zor olmaktadır. Bu durumda "bilgisayar açılırken siyah ekranda kalıyor" ve "bilgisayar ekranı neden açılmıyor" gibi sorular akıllara geliyor. Böyle bir hatayla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğine değineceğiz. İşte siyah ekran sorunu ile alakalı bilmeniz gerekenler…

SİYAH EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Rutin ev ve iş hayatınızda bilgisayarı kullanmak için başlat düğmesine bastınız. Bilgisayarınız yavaş yavaş açılmaya başlarken birden siyah bir ekran belirerek hata mesajı ile karşılaştınız. Bilgisayar siyah ekranda kaldı ve başka işlem yapılamıyor. Bunun için üzgünüz çünkü siyah ekran sorunu ile baş başasınız. Masaüstü ya da laptop siyah ekran sorunu nedenleri şunlardır:

Monitörünüz veya ekranınızla ilgili bağlantı sorunları

Görüntü bağdaştırıcısı sürücüsü güncelleştirme sorunları

Son sistem güncelleştirmeleri veya yüklemeleriyle ilgili sorunlar

Sistemsel hatalar

Virüsler

Bilgisayar Açılmıyor, Neden Olabilir? Bilgisayar Açılmıyor İse Ne Yapmak Gerekir, Siyah Ekran Sorunu Nasıl Giderilir?

Laptop ekrana görüntü gelmiyor deyip paniğe kapılmayın. Dosyaların ve oyunlarım silindi diye korkmayın. Bilgisayarınızı kurtarmanın hala yöntemleri var. Bu yöntemlere değinelim.

İLK YÖNTEM

İlk önce bilgisayarınızı kapatın ve tekrar açın.

İlk açılıştan itibaren F8 tuşuna sürekli basın.

Burada karşınıza bir ekran çıkacak. Bu ekrandan "Güvenli Mod" seçeneğini seçin. Bilgisayarınız güvenli modda açılarak başka uygulamaların açılmasını engelleyecektir.

Bilgisayarınıza bu adımdan sonra format atabilirsiniz.

Eğer format atmak yerine onarmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Windows + R tuşlarına basın

Çıkan pencereye "CMD" yazın ve Tamam deyin

CMD ekranına "chkdsk C: /f /r" tırnak içindekileri yazın ve enter tuşuna basın

Onarma işlemi başlayacaktır.

Güvenli Mod açılmıyorsa, monitöre görüntü gelmiyor ne yapmalıyım diyorsanız işte yanıtı:

Bu adımdan sonra ilk Windows yükleme Cd/USB'sine ihtiyacınız olacak.

Bilgisayarınız açıkken CD, DVD ya da USB belleğinizi takın. Sonra bilgisayarı yeniden açın.

Bilgisayar açılır açılmaz "Delete (Del)" tuşuna basın. Bu tuş bilgisayar markasına göre farklılık gösterebilir. İnternetten araştırarak "BIOS" açma tuşunu bulabilirsiniz.

BIOS menüsüne ulaşacaksınız. Mavi bir ekran sizi karşılayacak.

Klavyenin yön tuşları ile Advanced BIOS Features adlı alt menüye gelin ve enter tuşu ile giriş yapın.

Bu menüde de Boot Sequence adlı bölüme gelip Enter tuşuna basın

Eğer USB Bellek taktıysanız, ok tuşları ile 1st Boot Device yazan bölüme gelip Enter tuşuna basın.

Eğer Cd taktıysanız CD/DVD bölümünü en başa getirerek aynı işlemi tekrarlayın.

"F10" tuşuna basıp kaydedin. Çıkan ekrana OK seçeneğini seçip bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayar yeniden başlayınca karşınıza "Ön yükleme için bir tuşa basın" yazısı çıkarsa herhangi bir tuşa basın.

Bu menüde "Shift+F10" tuşlarına aynı anda basın.

CMD (komut satırı) ekranını açılacaktır.

Komut Satırınıza "chkdsk C: /f /r" yazın ve Enter tuşuna basın.

Bu ekranda Evet demek için "E"(Evet) veya "Y"(Yes) tuşuna basın.

Succesfully yazısını görene kadar bekleyin.

Bu işlemler bilgisayarınızın onarılmasını sağlayacaktır.