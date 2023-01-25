Bilgisayar Açılmıyor, Neden Olabilir? Bilgisayar Açılmıyor İse Ne Yapmak Gerekir, Siyah Ekran Sorunu Nasıl Giderilir?

Günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayarlarda zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlardan en çok karşılaşılan problemlerden birisi bilgisayarı açarken ekran monitörünün siyah veya mavi kalmasıdır. Bilgisayarınız açılmıyorsa ve hiçbir güç almıyorsa hiçbir emare göstermiyorsa, bilgisayarınızda hiçbir fan çalışmıyordur. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda fanlarında toz olup olmadığını kontrol ederek cihazı temizlemeniz gerekebilir. Buna göre; Bilgisayar açılmıyor, neden olabilir? Bilgisayar açılmıyor ise ne yapmak gerekir?

BİLGİSAYAR AÇILMIYOR, NEDEN OLABİLİR?

Günümüzde bilgisayar kullanımı her geçen gün artarak devam etmektedir. Bilgisayar alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan taşınabilir olması sizin için önemli değilse ve aynı fiyata daha fazla performans arıyorsanız bir masaüstü bilgisayar daha faydalı olur. Bilgisayarı alırken hiçbir sorun yokken zamanla kullanım bakımından sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunlardan en çok başımıza gelen ise bilgisayarın açılmamasıdır. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda sorunun nereden kaynaklandığını bulmak ve ona göre işlem yapmak gerekir.

PC GÜÇ SORUNLARI

Bilgisayarınızı açtığınızda hiç bir ışık yanmıyor, fanlar dönmüyorsa ve açılış bip sesini duymuyorsanız güç bilgisayarınıza ulaşmıyor demektir.

Bunun için yapmanız gereken; Klavye, fare ve monitör dışındaki tüm çevre birimleri sökün ve bunların doğru olarak bağlandığından emin olun. Güç kablonuzun düzgün bir şekilde bağlandığından, prizde elektrik olduğundan ve PC'nizin güç anahtarının açık olduğundan emin olmalısınız.

GÜÇ KAYNAĞI

Bilgisayarı açarken güç kaynaklarından birisi bozuk olabilir. Kablolarınızı kontrol edin veya yetkili bir isim çağırın. Kartlarınızın ve bellek modüllerinizin doğru bir şekilde takıldığından da emin olun. Yerinden oynayan kartlar PC'nizin açılmasına engel olabilir.

TEŞHİS

Güç kaynağından dolayı yaşanan sıkıntıyı çözmek için farklı bir güç kaynağı bağlantısı kullanın. Güç kaynağını değiştirmenize rağmen PC'niz çalışmadıysa, hala bir güç düğmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda alternatif bir güç kaynağı anahtarı satın almanız gerekebilir.

BİP SESLERİ

Bilgisayarı açarken ekranınız açılmıyor veya kendi kendine kapanmadan önce gelen bip seslerini duyarsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Bu durumda yapmanız gereken masaüstü bilgisayar ise fanlarında toz olup olmadığını kontrol etmek ve yapabilirseniz üfüren bir cihazla temizlemek.

YAZILIMSAL SORUN

Bilgisyarı açarken ekran karanlık görülüyorsa ve uzun süre açılmıyorsa yetkili bir isimden yardım alabilirsiniz. Kartlarınızın ve bellek modüllerinizin doğru bir şekilde takıldığından da emin olun. Yerinden oynayan kartlar PC'nizin açılmasına engel olabilir. Kart değişikliği gerekebilir ve sistem arızası için yardım talebinde bulunabilirsiniz.

BİLGİSAYAR AÇILMIYOR İSE NE YAPMAK GEREKİR?

Bilgisayar açılmıyorsa uygulayabileceğiniz çözüm önerileri aşağıda yer alıyor

Bilgisayarınızı dinleyin Donanımınızı kontrol edin Güç bağlantılarını kontrol edin Monitörünüzü kontrol edin Harici bir aygıt ile virüs taraması yapın Sabit sürücünüzü kontrol edin Sabit sürücüyü başka bir bilgisayarda deneyin Bilgisayarı güvenli modda başlatın

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