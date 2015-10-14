







0 /5 (10901) üyenin oyu 2 Kişilik Macera Oyunları

Ateş ve su kız'ın önünde uzun yollar vardır. Bu yolları birlikte aşmaları gerektiğini size daha önce söylemiştik. İlk bölümden zaten bunu anlıyoruz. Ateş ve Su oyununda tam anlamıyla bunun üzerinde kurulmuş, taraflardan biri olmadığında oyuna devam etmek mümkün değildir. Oyuna başladığımızda ilk olarak karşımıza alevlerle kaplı bir birikinti çıkıyor. Oradan fireboy rahatlıkla geçer. Yalnız watergirl'in zıplayarak geçmesi gerekiyor. Bu şekilde dikkat ederek oyuna devam ediyoruz. Ateş ve Su oynamaya artık başlayabilirsiniz. Ateş ve Su 1 Oyna seçeneği için başlat butonuna basabilirsiniz.