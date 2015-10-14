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    Oyun 2 Kişilik Macera Oyunları ATEŞ VE SU 1 OYNA - Ateş Ve Su Oyunu - Fireboy & Watergirl Oyna

    Ateş ve Su 1 Oyna

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    2 Kişilik Macera Oyunları
    Ateş ve Su 1 Oyna OYUNU BAŞLAT
    Ateş ve su kız'ın önünde uzun yollar vardır. Bu yolları birlikte aşmaları gerektiğini size daha önce söylemiştik. İlk bölümden zaten bunu anlıyoruz. Ateş ve Su oyununda tam anlamıyla bunun üzerinde kurulmuş, taraflardan biri olmadığında oyuna devam etmek mümkün değildir. Oyuna başladığımızda ilk olarak karşımıza alevlerle kaplı bir birikinti çıkıyor. Oradan fireboy rahatlıkla geçer. Yalnız watergirl'in zıplayarak geçmesi gerekiyor. Bu şekilde dikkat ederek oyuna devam ediyoruz. Ateş ve Su oynamaya artık başlayabilirsiniz. Ateş ve Su 1 Oyna seçeneği için başlat butonuna basabilirsiniz.
    Etiketler: ateş, su, Fireboy, Watergirl

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