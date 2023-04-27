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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BİTLİS CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BİTLİS MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0

BİTLİS MİLLETVEKİLLERİ / 3

Devamı
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 198,961 | Katılım Oranı: %83.35
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.2480,462 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %40.0264,097 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %6.2810,056 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.33,676 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.031,645 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14224 oy
%100
Seçmen Sayısı: 187,361 | Katılım Oranı: %75.31
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.0672,139 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %43.7260,583 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.225,849 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı