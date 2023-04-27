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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MUTKİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MUTKİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
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HİZAN
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
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MUTKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,700 | Katılım Oranı: %82.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.8511,371 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.691,949 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.81543 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.98282 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5680 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1116 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,182 | Katılım Oranı: %79.44
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %77.5110,456 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %20.612,780 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.88254 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı