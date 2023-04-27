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ANASAYFA ŞEHİRLER BİTLİS MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 41,012 | Katılım Oranı: %83.27
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.418,198 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %29.179,581 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.993,609 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.041,000 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.29424 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1239 oy
%100
Seçmen Sayısı: 38,459 | Katılım Oranı: %71.08
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.7714,858 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %38.310,205 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %5.931,579 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı