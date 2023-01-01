İSTANBUL - CUMHURİYET HALK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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