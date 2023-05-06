ADANA ALADAĞ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ADANA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.43 6.679
|
%0 0
%33.18 3.607
|
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.43 44.001
|
%0 0
%49.84 48.273
|
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.37 80.467
|
%0 0
%62.92 161.389
|
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.52 6.878
|
%0 0
%29 3.092
|
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.67 11.636
|
%0 0
%29.15 5.165
|
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.98 11.072
|
%0 0
%23.12 3.606
|
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.44 5.350
|
%0 0
%61.87 9.340
|
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.04 50.487
|
%0 0
%32.48 27.313
|
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.68 7.844
|
%0 0
%35.37 4.728
|
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.49 6.448
|
%0 0
%19.96 1.728
|
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.36 73.168
|
%0 0
%35.74 46.391
|
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.97 182.437
|
%0 0
%57.78 277.619
|
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.48 6.793
|
%0 0
%32.45 3.528
|
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.46 6.351
|
%0 0
%43.56 5.273
|
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.84 110.521
|
%0 0
%46.72 105.728