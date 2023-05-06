Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ADIYAMAN GERGER
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
6.914 oy %85.7
1.037 oy %12.85

ADIYAMAN GERGER SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.25 25.032
%0 0
%34.6 13.913
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.77 5.564
%0 0
%36.94 3.328
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.7 6.914
%0 0
%12.85 1.037
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.45 15.818
%0 0
%36.33 9.666
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.26 55.054
%0 0
%19.31 13.411
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.26 86.883
%0 0
%37.89 55.543
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84 3.207
%0 0
%14.54 555
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%93.33 9.256
%0 0
%5.75 570
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.11 3.661
%0 0
%31.09 1.748
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 10,685 | Katılım Oranı: %77.19
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.76,914 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %12.851,037 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.1391 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3226 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,605 | Katılım Oranı: %75.92
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.37,323 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.29626 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %4.94424 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.28110 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9682 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2320 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,330 | Katılım Oranı: %74.36
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.977,718 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %13.091,189 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.94176 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı