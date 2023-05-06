ADIYAMAN GÖLBAŞI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ADIYAMAN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.25 25.032
|
%0 0
%34.6 13.913
|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.77 5.564
|
%0 0
%36.94 3.328
|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.7 6.914
|
%0 0
%12.85 1.037
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.45 15.818
|
%0 0
%36.33 9.666
|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.26 55.054
|
%0 0
%19.31 13.411
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.26 86.883
|
%0 0
%37.89 55.543
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84 3.207
|
%0 0
%14.54 555
|
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%93.33 9.256
|
%0 0
%5.75 570
|
TUT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.11 3.661
|
%0 0
%31.09 1.748