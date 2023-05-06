ANKARA ÇAMLIDERE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ANKARA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.04 19.723
|
%0 0
%20.53 5.620
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.21 156.144
|
%0 0
%33.41 86.646
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.41 5.066
|
%0 0
%38.15 3.488
|
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.71 8.909
|
%0 0
%32.94 4.680
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.77 18.928
|
%0 0
%35.23 11.747
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.18 4.997
|
%0 0
%18.04 1.153
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.39 133.418
|
%0 0
%75 490.695
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.86 44.878
|
%0 0
%22.12 13.813
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.28 15.098
|
%0 0
%45.53 14.239
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.35 170.283
|
%0 0
%51.89 219.013
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.19 1.248
|
%0 0
%31.95 631
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.25 45.423
|
%0 0
%45.14 43.393
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.49 4.073
|
%0 0
%28.83 1.793
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.45 10.855
|
%0 0
%32.16 5.417
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.32 24.411
|
%0 0
%28.13 10.847
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.22 5.981
|
%0 0
%29.13 2.671
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.52 324.987
|
%0 0
%40.1 248.143
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.26 13.834
|
%0 0
%26.19 5.308
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.23 212.080
|
%0 0
%46.7 209.682
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.55 10.393
|
%0 0
%38.21 7.280
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.75 42.573
|
%0 0
%40.33 33.177
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.15 73.057
|
%0 0
%22.38 23.311
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.99 225.811
|
%0 0
%30.73 113.785
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.66 11.469
|
%0 0
%38.56 7.946
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.32 189.207
|
%0 0
%53.93 259.545