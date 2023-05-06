AYDIN EFELER SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
AYDIN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.06 10.861
|
%0 0
%45.41 10.264
|
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.89 3.817
|
%0 0
%50.21 4.469
|
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.93 15.512
|
%0 0
%49.73 17.559
|
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.09 16.788
|
%0 0
%70.11 45.105
|
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.32 73.546
|
%0 0
%57.06 115.546
|
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.46 11.687
|
%0 0
%55.86 16.543
|
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.87 16.745
|
%0 0
%47.42 16.941
|
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.69 5.689
|
%0 0
%47.76 5.946
|
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59 4.594
|
%0 0
%34.97 2.723
|
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.34 8.852
|
%0 0
%41.08 6.692
|
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62 11.902
|
%0 0
%32.08 6.158
|
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.26 22.691
|
%0 0
%69.12 59.730
|
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.03 8.473
|
%0 0
%49.19 9.257
|
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.05 44.064
|
%0 0
%51.64 55.424
|
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.82 28.774
|
%0 0
%59.94 49.534
|
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.45 5.846
|
%0 0
%51.34 7.071
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.1 4.283
|
%0 0
%44.98 3.924