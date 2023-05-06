Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA AYDIN KOÇARLI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
8.852 oy %54.34
6.692 oy %41.08

AYDIN KOÇARLI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AYDIN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.06 10.861
%0 0
%45.41 10.264
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.89 3.817
%0 0
%50.21 4.469
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.93 15.512
%0 0
%49.73 17.559
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.09 16.788
%0 0
%70.11 45.105
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.32 73.546
%0 0
%57.06 115.546
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.46 11.687
%0 0
%55.86 16.543
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.87 16.745
%0 0
%47.42 16.941
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.69 5.689
%0 0
%47.76 5.946
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59 4.594
%0 0
%34.97 2.723
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.34 8.852
%0 0
%41.08 6.692
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62 11.902
%0 0
%32.08 6.158
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.26 22.691
%0 0
%69.12 59.730
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.03 8.473
%0 0
%49.19 9.257
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.05 44.064
%0 0
%51.64 55.424
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.82 28.774
%0 0
%59.94 49.534
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.45 5.846
%0 0
%51.34 7.071
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.1 4.283
%0 0
%44.98 3.924
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,999 | Katılım Oranı: %92.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.348,852 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %41.086,692 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.95644 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.62101 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,070 | Katılım Oranı: %91.36
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.58,564 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %35.785,727 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.81,409 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.35216 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3556 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2236 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,419 | Katılım Oranı: %82.94
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.257,668 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.776,848 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.98446 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı