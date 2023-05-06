Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA BURDUR ALTINYAYLA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.579 oy %71.3
803 oy %22.2

BURDUR ALTINYAYLA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURDUR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.33 3.630
%0 0
%28.38 1.553
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.3 2.579
%0 0
%22.2 803
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.97 26.178
%0 0
%34.37 15.521
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.26 4.660
%0 0
%39.14 3.361
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.31 2.338
%0 0
%30.68 1.133
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.8 9.407
%0 0
%30.21 4.525
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.78 2.529
%0 0
%49.57 2.863
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.44 1.435
%0 0
%28 614
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.53 32.452
%0 0
%47.53 34.639
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.2 3.529
%0 0
%42.83 3.072
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.51 4.353
%0 0
%52.61 5.517
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,284 | Katılım Oranı: %89.08
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.32,579 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %22.2803 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.42196 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.0839 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,317 | Katılım Oranı: %90.73
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.412,733 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.48532 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.69356 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5420 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4918 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3814 oy
%100
Seçmen Sayısı: 4,399 | Katılım Oranı: %83.11
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.142,620 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.48865 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.3949 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı