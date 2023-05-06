BURDUR TEFENNİ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BURDUR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AĞLASUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.33 3.630
|
%0 0
%28.38 1.553
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.3 2.579
|
%0 0
%22.2 803
|
BUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.97 26.178
|
%0 0
%34.37 15.521
|
ÇAVDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.26 4.660
|
%0 0
%39.14 3.361
|
ÇELTİKÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.31 2.338
|
%0 0
%30.68 1.133
|
GÖLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.8 9.407
|
%0 0
%30.21 4.525
|
KARAMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.78 2.529
|
%0 0
%49.57 2.863
|
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.44 1.435
|
%0 0
%28 614
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.53 32.452
|
%0 0
%47.53 34.639
|
TEFENNİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.2 3.529
|
%0 0
%42.83 3.072
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.51 4.353
|
%0 0
%52.61 5.517