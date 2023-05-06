Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ÇANAKKALE ÇAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
17.207 oy %48.66
15.705 oy %44.41

ÇANAKKALE ÇAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.47 10.448
%0 0
%53.16 13.392
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.54 9.041
%0 0
%53.49 11.640
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.04 33.708
%0 0
%41.84 27.634
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.38 503
%0 0
%74.37 1.750
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.66 17.207
%0 0
%44.41 15.705
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.41 1.615
%0 0
%71.81 4.751
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.64 9.361
%0 0
%53.11 11.939
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.57 10.235
%0 0
%61.68 18.802
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.2 2.336
%0 0
%57.23 3.693
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.68 10.598
%0 0
%44.02 9.392
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.44 36.069
%0 0
%66.79 87.789
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.17 14.044
%0 0
%34.12 7.963
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 38,255 | Katılım Oranı: %94.11
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.6617,207 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %44.4115,705 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.092,153 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.84298 oy
%100
Seçmen Sayısı: 38,426 | Katılım Oranı: %93.29
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.8717,529 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %34.4312,101 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.675,155 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.42146 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4139 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2276 oy
%100
Seçmen Sayısı: 39,026 | Katılım Oranı: %88.16
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.6817,125 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.8316,163 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.49502 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı