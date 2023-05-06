ÇANAKKALE MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇANAKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.47 10.448
|
%0 0
%53.16 13.392
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.54 9.041
|
%0 0
%53.49 11.640
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.04 33.708
|
%0 0
%41.84 27.634
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.38 503
|
%0 0
%74.37 1.750
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.66 17.207
|
%0 0
%44.41 15.705
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.41 1.615
|
%0 0
%71.81 4.751
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.64 9.361
|
%0 0
%53.11 11.939
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.57 10.235
|
%0 0
%61.68 18.802
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.2 2.336
|
%0 0
%57.23 3.693
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.68 10.598
|
%0 0
%44.02 9.392
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.44 36.069
|
%0 0
%66.79 87.789
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.17 14.044
|
%0 0
%34.12 7.963