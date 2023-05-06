Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ÇANKIRI YAPRAKLI
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
4.843 oy %87.14
495 oy %8.91

ÇANKIRI YAPRAKLI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇANKIRI GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.51 2.117
%0 0
%17.71 490
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.39 1.516
%0 0
%13.32 245
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.62 7.214
%0 0
%25.41 2.711
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.42 3.224
%0 0
%21.23 945
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.03 7.225
%0 0
%18.58 1.813
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.48 4.257
%0 0
%12.73 657
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.7 2.405
%0 0
%10.76 313
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.48 4.424
%0 0
%19.02 1.115
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.31 38.988
%0 0
%23.27 13.477
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%88.13 7.276
%0 0
%8.32 687
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.9 5.419
%0 0
%26.14 2.117
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%87.14 4.843
%0 0
%8.91 495
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,535 | Katılım Oranı: %87.02
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %87.144,843 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %8.91495 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.63202 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.3218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,391 | Katılım Oranı: %88.56
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %89.384,947 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.71316 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %3.65202 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9251 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1810 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.169 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,829 | Katılım Oranı: %83.86
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %895,015 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %10.43588 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5732 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı