Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ÇORUM BOĞAZKALE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.101 oy %79.1
461 oy %17.36

ÇORUM BOĞAZKALE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ÇORUM GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.02 13.807
%0 0
%27.79 5.641
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.15 7.852
%0 0
%18.62 1.895
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.1 2.101
%0 0
%17.36 461
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.81 2.209
%0 0
%37.29 1.476
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.73 15.650
%0 0
%18.06 3.733
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.33 7.981
%0 0
%24.12 2.737
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.49 2.148
%0 0
%26.56 821
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.1 6.034
%0 0
%41.66 4.481
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.89 109.851
%0 0
%38.83 76.319
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.26 2.500
%0 0
%28.71 1.067
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.46 2.568
%0 0
%41.27 1.911
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.06 19.908
%0 0
%26.71 7.928
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.87 22.644
%0 0
%25.17 8.156
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.37 3.554
%0 0
%16.68 747
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,043 | Katılım Oranı: %89.25
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.12,101 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %17.36461 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.3188 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.236 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,120 | Katılım Oranı: %89.39
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.682,239 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %10.19276 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.8157 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8122 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.267 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.267 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,196 | Katılım Oranı: %82.76
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.992,063 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %19.12493 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.8923 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı