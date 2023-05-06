ÇORUM UĞURLUDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ÇORUM GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.02 13.807
|
%0 0
%27.79 5.641
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.15 7.852
|
%0 0
%18.62 1.895
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.1 2.101
|
%0 0
%17.36 461
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.81 2.209
|
%0 0
%37.29 1.476
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.73 15.650
|
%0 0
%18.06 3.733
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.33 7.981
|
%0 0
%24.12 2.737
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.49 2.148
|
%0 0
%26.56 821
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.1 6.034
|
%0 0
%41.66 4.481
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.89 109.851
|
%0 0
%38.83 76.319
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.26 2.500
|
%0 0
%28.71 1.067
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.46 2.568
|
%0 0
%41.27 1.911
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.06 19.908
|
%0 0
%26.71 7.928
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.87 22.644
|
%0 0
%25.17 8.156
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.37 3.554
|
%0 0
%16.68 747