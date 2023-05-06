Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA DENİZLİ BEKİLLİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.791 oy %37.53
2.736 oy %57.33

DENİZLİ BEKİLLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
DENİZLİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.85 20.761
%0 0
%39.31 15.157
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.98 2.347
%0 0
%40.18 1.814
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.67 1.873
%0 0
%47.09 1.850
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.53 1.791
%0 0
%57.33 2.736
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.51 2.367
%0 0
%41.68 1.879
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.92 3.254
%0 0
%50.8 3.851
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.19 8.074
%0 0
%48.38 9.045
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.2 5.440
%0 0
%52.83 6.976
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.05 8.364
%0 0
%26.82 3.396
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.49 2.525
%0 0
%50.47 2.999
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.68 19.032
%0 0
%46.32 18.492
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.62 3.056
%0 0
%51.61 3.616
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.06 8.995
%0 0
%48.72 9.945
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.36 7.619
%0 0
%33.93 4.507
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.64 90.562
%0 0
%52.44 119.815
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.17 98.210
%0 0
%48.07 109.376
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.25 7.357
%0 0
%59.8 12.845
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.93 5.327
%0 0
%41.08 4.214
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.82 15.680
%0 0
%40.47 12.014
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 5,518 | Katılım Oranı: %89.6
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %57.332,736 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.531,791 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.57218 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5727 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,722 | Katılım Oranı: %91.05
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %48.752,447 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.411,878 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.81593 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %1.1658 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4824 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.420 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,153 | Katılım Oranı: %83.75
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %59.913,002 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.21,914 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.995 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı