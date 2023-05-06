DENİZLİ SERİNHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
DENİZLİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.85 20.761
|
%0 0
%39.31 15.157
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.98 2.347
|
%0 0
%40.18 1.814
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.67 1.873
|
%0 0
%47.09 1.850
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.53 1.791
|
%0 0
%57.33 2.736
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.51 2.367
|
%0 0
%41.68 1.879
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.92 3.254
|
%0 0
%50.8 3.851
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.19 8.074
|
%0 0
%48.38 9.045
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.2 5.440
|
%0 0
%52.83 6.976
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.05 8.364
|
%0 0
%26.82 3.396
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.49 2.525
|
%0 0
%50.47 2.999
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.68 19.032
|
%0 0
%46.32 18.492
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.62 3.056
|
%0 0
%51.61 3.616
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.06 8.995
|
%0 0
%48.72 9.945
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.36 7.619
|
%0 0
%33.93 4.507
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.64 90.562
|
%0 0
%52.44 119.815
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.17 98.210
|
%0 0
%48.07 109.376
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.25 7.357
|
%0 0
%59.8 12.845
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.93 5.327
|
%0 0
%41.08 4.214
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.82 15.680
|
%0 0
%40.47 12.014