DİYARBAKIR EĞİL SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
DİYARBAKIR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.68 45.462
|
%0 0
%75.79 151.933
|
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.43 12.547
|
%0 0
%78.68 48.324
|
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.88 13.398
|
%0 0
%39.83 9.221
|
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.22 11.761
|
%0 0
%64.79 22.268
|
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.05 3.103
|
%0 0
%39.46 2.146
|
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.68 5.481
|
%0 0
%65.1 10.917
|
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38 3.713
|
%0 0
%60.08 5.871
|
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%29.89 20.173
|
%0 0
%68.59 46.296
|
HANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.31 6.400
|
%0 0
%48.42 6.284
|
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.06 1.719
|
%0 0
%74.72 5.569
|
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.03 53.799
|
%0 0
%74.58 166.969
|
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.07 1.206
|
%0 0
%83.57 6.690
|
KULP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.58 6.617
|
%0 0
%59.16 10.147
|
LİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%12.78 1.844
|
%0 0
%83.91 12.106
|
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%19.97 8.724
|
%0 0
%78.6 34.342
|
SUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%29.25 13.660
|
%0 0
%69.7 32.549
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.83 30.220
|
%0 0
%71.16 80.161