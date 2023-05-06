Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ESKİŞEHİR HAN
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
714 oy %46.42
748 oy %48.63

ESKİŞEHİR HAN SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.53 4.531
%0 0
%31.84 2.307
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.98 2.026
%0 0
%44.54 1.881
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.06 5.415
%0 0
%36.83 3.557
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.82 2.750
%0 0
%23.33 906
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.42 714
%0 0
%48.63 748
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.86 2.923
%0 0
%32.9 1.580
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.7 2.378
%0 0
%47.72 2.430
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.68 1.453
%0 0
%32.83 761
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.87 3.300
%0 0
%35.44 2.021
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.7 112.438
%0 0
%52.62 149.042
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.64 2.311
%0 0
%28.49 988
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.16 5.088
%0 0
%43.37 4.231
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.74 7.570
%0 0
%37.08 5.127
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.07 104.810
%0 0
%51.6 134.971
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,837 | Katılım Oranı: %87.75
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %48.63748 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.42714 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.9761 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.9815 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,739 | Katılım Oranı: %87.18
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.95690 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %40.17578 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %10.56152 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.497 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.497 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.355 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,844 | Katılım Oranı: %81.94
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.97735 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.99706 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.0430 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı