ESKİŞEHİR İNÖNÜ SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
ESKİŞEHİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.53 4.531
|
%0 0
%31.84 2.307
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.98 2.026
|
%0 0
%44.54 1.881
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.06 5.415
|
%0 0
%36.83 3.557
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.82 2.750
|
%0 0
%23.33 906
|
HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.42 714
|
%0 0
%48.63 748
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.86 2.923
|
%0 0
%32.9 1.580
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.7 2.378
|
%0 0
%47.72 2.430
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.68 1.453
|
%0 0
%32.83 761
|
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.87 3.300
|
%0 0
%35.44 2.021
|
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.7 112.438
|
%0 0
%52.62 149.042
|
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.64 2.311
|
%0 0
%28.49 988
|
SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.16 5.088
|
%0 0
%43.37 4.231
|
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.74 7.570
|
%0 0
%37.08 5.127
|
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.07 104.810
|
%0 0
%51.6 134.971