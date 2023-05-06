GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.46 11.803
|
%0 0
%31.58 5.694
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.67 20.850
|
%0 0
%36.17 12.853
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.15 3.593
|
%0 0
%39.15 2.505
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.74 51.017
|
%0 0
%31.16 24.937
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.06 15.612
|
%0 0
%21.39 4.510
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.85 13.003
|
%0 0
%28.75 5.764
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.01 298.901
|
%0 0
%34.75 176.025
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.79 261.445
|
%0 0
%36.02 160.172
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.91 7.826
|
%0 0
%33.75 4.133