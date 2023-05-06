Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA GAZİANTEP NİZİP
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
51.017 oy %63.74
24.937 oy %31.16

GAZİANTEP NİZİP SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.46 11.803
%0 0
%31.58 5.694
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.67 20.850
%0 0
%36.17 12.853
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.15 3.593
%0 0
%39.15 2.505
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.74 51.017
%0 0
%31.16 24.937
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.06 15.612
%0 0
%21.39 4.510
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.85 13.003
%0 0
%28.75 5.764
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.01 298.901
%0 0
%34.75 176.025
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.79 261.445
%0 0
%36.02 160.172
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.91 7.826
%0 0
%33.75 4.133
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 95,280 | Katılım Oranı: %86.01
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.7451,017 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.1624,937 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.63,685 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.5397 oy
%100
Seçmen Sayısı: 87,637 | Katılım Oranı: %84.63
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.8349,069 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %17.7312,828 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.794,910 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.314,567 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.14823 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2146 oy
%100
Seçmen Sayısı: 81,554 | Katılım Oranı: %73.32
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.0637,028 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.8915,787 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.055,901 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı