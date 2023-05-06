Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
261.445 oy %58.79
160.172 oy %36.02

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
GAZİANTEP GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.46 11.803
%0 0
%31.58 5.694
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.67 20.850
%0 0
%36.17 12.853
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.15 3.593
%0 0
%39.15 2.505
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.74 51.017
%0 0
%31.16 24.937
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.06 15.612
%0 0
%21.39 4.510
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.85 13.003
%0 0
%28.75 5.764
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.01 298.901
%0 0
%34.75 176.025
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.79 261.445
%0 0
%36.02 160.172
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.91 7.826
%0 0
%33.75 4.133
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 527,314 | Katılım Oranı: %85.98
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.79261,445 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %36.02160,172 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.821,333 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.41,779 oy
%100
Seçmen Sayısı: 450,613 | Katılım Oranı: %85.78
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.43236,184 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.5681,560 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.0938,160 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.7818,067 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.953,586 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2747 oy
%100
Seçmen Sayısı: 405,162 | Katılım Oranı: %72.63
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.18173,862 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.6879,969 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.1335,049 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı