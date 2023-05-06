KOCAELİ DARICA SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.74 46.933
|
%0 0
%31.9 24.252
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.94 54.046
|
%0 0
%37.43 36.165
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.04 78.096
|
%0 0
%40.2 59.193
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.5 51.260
|
%0 0
%41.1 40.904
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.94 16.775
|
%0 0
%41.88 13.026
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.1 151.381
|
%0 0
%35.7 94.650
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.3 63.411
|
%0 0
%39.21 46.642
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.9 121.266
|
%0 0
%43.89 108.853
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.15 22.505
|
%0 0
%30.04 10.537
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.46 22.136
|
%0 0
%37.53 14.978
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.29 53.331
|
%0 0
%34.55 31.606
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.42 59.368
|
%0 0
%41.34 47.728