Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KOCAELİ GÖLCÜK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
63.411 oy %53.3
46.642 oy %39.21

KOCAELİ GÖLCÜK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KOCAELİ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.74 46.933
%0 0
%31.9 24.252
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.94 54.046
%0 0
%37.43 36.165
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.04 78.096
%0 0
%40.2 59.193
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.5 51.260
%0 0
%41.1 40.904
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.94 16.775
%0 0
%41.88 13.026
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.1 151.381
%0 0
%35.7 94.650
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.3 63.411
%0 0
%39.21 46.642
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.9 121.266
%0 0
%43.89 108.853
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.15 22.505
%0 0
%30.04 10.537
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.46 22.136
%0 0
%37.53 14.978
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.29 53.331
%0 0
%34.55 31.606
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.42 59.368
%0 0
%41.34 47.728
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 131,571 | Katılım Oranı: %91.77
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.363,411 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %39.2146,642 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.128,471 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.37438 oy
%100
Seçmen Sayısı: 116,600 | Katılım Oranı: %89.46
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.2958,705 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.3232,088 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.687,873 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.91,944 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.661,696 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.16161 oy
%100
Seçmen Sayısı: 104,927 | Katılım Oranı: %75.63
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.5843,724 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4131,688 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.421,867 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı