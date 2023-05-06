Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KONYA DEREBUCAK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
2.414 oy %67.43
951 oy %26.56

KONYA DEREBUCAK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KONYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.59 2.260
%0 0
%22.84 721
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.2 2.952
%0 0
%15.52 586
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.15 36.181
%0 0
%33.42 20.445
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.08 7.777
%0 0
%13.35 1.265
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.55 34.507
%0 0
%24.11 12.318
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.3 11.606
%0 0
%21.43 3.440
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.98 14.614
%0 0
%44.84 12.607
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.4 3.992
%0 0
%26.66 1.556
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.78 33.224
%0 0
%16.13 7.074
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.48 2.149
%0 0
%25.52 778
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.43 2.414
%0 0
%26.56 951
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.95 6.671
%0 0
%30.28 3.158
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.02 2.952
%0 0
%31.53 1.477
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.15 51.872
%0 0
%38.38 36.766
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.14 5.418
%0 0
%9.92 624
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.71 5.153
%0 0
%25.8 1.935
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73 2.152
%0 0
%21.91 646
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.9 6.933
%0 0
%31.14 3.379
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.15 23.963
%0 0
%26.3 9.526
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.01 16.455
%0 0
%15 3.085
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.74 21.251
%0 0
%26.16 8.329
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.27 173.033
%0 0
%15.21 33.633
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.57 16.354
%0 0
%33.48 8.614
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.2 162.024
%0 0
%18.32 39.471
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.85 14.917
%0 0
%15.08 2.818
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.87 282.927
%0 0
%24.59 104.046
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.9 24.736
%0 0
%36.32 16.071
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.58 2.522
%0 0
%28.56 1.082
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.01 2.420
%0 0
%37.06 1.573
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.42 972
%0 0
%17.53 223
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.19 8.869
%0 0
%23.49 2.926
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,706 | Katılım Oranı: %79.11
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.432,414 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.56951 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.53198 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4717 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,093 | Katılım Oranı: %82.98
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.472,912 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %16.67670 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %9.58385 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9538 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.177 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.156 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,014 | Katılım Oranı: %76.11
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.943,192 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.751,187 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.3158 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı