MALATYA ARAPGİR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MALATYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.14 10.407
|
%0 0
%39.34 7.043
|
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.23 3.734
|
%0 0
%41.81 2.879
|
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.9 1.091
|
%0 0
%77.86 4.065
|
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.84 117.296
|
%0 0
%19.97 30.480
|
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.1 12.903
|
%0 0
%16.67 2.685
|
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.05 12.459
|
%0 0
%39.72 8.673
|
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.54 1.910
|
%0 0
%18.01 438
|
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.04 4.880
|
%0 0
%54.46 6.175
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%87.72 3.609
|
%0 0
%10.94 450
|
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.19 3.288
|
%0 0
%31.58 1.593
|
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.96 6.758
|
%0 0
%16.08 1.326
|
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.45 5.177
|
%0 0
%34.58 2.821
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.51 112.676
|
%0 0
%28.2 47.067