Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MANİSA AKHİSAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
56.595 oy %45.5
60.541 oy %48.67

MANİSA AKHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MANİSA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.65 6.020
%0 0
%43.39 5.157
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.5 56.595
%0 0
%48.67 60.541
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.27 33.052
%0 0
%45.59 31.874
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.01 17.308
%0 0
%26.47 6.737
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.66 4.281
%0 0
%55.1 5.801
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61 11.765
%0 0
%32.94 6.353
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.35 18.083
%0 0
%27.79 7.689
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.82 5.065
%0 0
%39.92 3.688
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.64 17.435
%0 0
%35.67 10.982
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.57 45.269
%0 0
%54.33 62.146
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.52 10.158
%0 0
%53.83 13.495
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.57 17.509
%0 0
%50.87 20.445
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.09 8.608
%0 0
%31.35 4.278
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.8 39.465
%0 0
%39.86 30.369
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.26 49.616
%0 0
%47.68 52.265
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.7 54.955
%0 0
%45.51 52.431
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.09 73.665
%0 0
%49.1 83.954
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 138,083 | Katılım Oranı: %92.26
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %48.6760,541 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.556,595 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.166,420 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.67835 oy
%100
Seçmen Sayısı: 130,538 | Katılım Oranı: %91.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.6653,015 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %42.3949,226 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.2310,720 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.762,045 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.66767 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.29341 oy
%100
Seçmen Sayısı: 124,044 | Katılım Oranı: %83.4
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %52.2252,844 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.6645,198 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.123,158 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı