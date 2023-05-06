MANİSA SOMA SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MANİSA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.65 6.020
|
%0 0
%43.39 5.157
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.5 56.595
|
%0 0
%48.67 60.541
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.27 33.052
|
%0 0
%45.59 31.874
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.01 17.308
|
%0 0
%26.47 6.737
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.66 4.281
|
%0 0
%55.1 5.801
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61 11.765
|
%0 0
%32.94 6.353
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.35 18.083
|
%0 0
%27.79 7.689
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.82 5.065
|
%0 0
%39.92 3.688
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.64 17.435
|
%0 0
%35.67 10.982
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.57 45.269
|
%0 0
%54.33 62.146
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.52 10.158
|
%0 0
%53.83 13.495
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.57 17.509
|
%0 0
%50.87 20.445
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.09 8.608
|
%0 0
%31.35 4.278
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.8 39.465
|
%0 0
%39.86 30.369
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.26 49.616
|
%0 0
%47.68 52.265
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.7 54.955
|
%0 0
%45.51 52.431
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.09 73.665
|
%0 0
%49.1 83.954