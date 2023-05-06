Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA MERSİN AYDINCIK
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
3.877 oy %49.14
3.468 oy %43.95

MERSİN AYDINCIK SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
MERSİN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.06 49.379
%0 0
%64.98 100.085
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.71 19.583
%0 0
%52.37 24.591
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.14 3.877
%0 0
%43.95 3.468
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.72 9.123
%0 0
%46.14 8.640
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.42 3.513
%0 0
%37.65 2.344
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.6 51.554
%0 0
%41.75 41.710
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.37 9.463
%0 0
%41.49 7.496
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%29.78 41.229
%0 0
%65.53 90.720
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.03 21.066
%0 0
%43.76 18.803
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.53 33.381
%0 0
%54.07 46.850
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.26 88.184
%0 0
%53.59 117.401
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.39 81.646
%0 0
%53.56 105.645
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.7 43.500
%0 0
%71.22 125.414
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,903 | Katılım Oranı: %91.58
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.143,877 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %43.953,468 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.78456 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %1.1389 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,452 | Katılım Oranı: %89.09
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.983,417 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %30.772,238 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %20.861,517 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5842 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4432 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3727 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,415 | Katılım Oranı: %78.35
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %62.694,058 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.052,269 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.26146 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı