MERSİN BOZYAZI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
MERSİN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.06 49.379
|
%0 0
%64.98 100.085
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.71 19.583
|
%0 0
%52.37 24.591
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.14 3.877
|
%0 0
%43.95 3.468
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.72 9.123
|
%0 0
%46.14 8.640
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.42 3.513
|
%0 0
%37.65 2.344
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.6 51.554
|
%0 0
%41.75 41.710
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.37 9.463
|
%0 0
%41.49 7.496
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%29.78 41.229
|
%0 0
%65.53 90.720
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.03 21.066
|
%0 0
%43.76 18.803
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.53 33.381
|
%0 0
%54.07 46.850
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.26 88.184
|
%0 0
%53.59 117.401
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.39 81.646
|
%0 0
%53.56 105.645
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.7 43.500
|
%0 0
%71.22 125.414