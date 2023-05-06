Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA SİVAS ALTINYAYLA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
4.559 oy %82.41
755 oy %13.65

SİVAS ALTINYAYLA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
SİVAS GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.32 2.633
%0 0
%20.14 695
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.41 4.559
%0 0
%13.65 755
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.85 3.440
%0 0
%68.88 8.212
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%88.93 1.727
%0 0
%6.69 130
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.1 8.050
%0 0
%34.99 4.932
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.04 1.727
%0 0
%15.3 322
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.92 7.666
%0 0
%27.42 3.189
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.43 3.877
%0 0
%36.42 2.337
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.03 1.771
%0 0
%62.35 3.152
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.25 8.117
%0 0
%35.25 4.829
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.1 6.161
%0 0
%21.88 1.819
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.16 173.485
%0 0
%20.48 49.238
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.87 13.405
%0 0
%14.99 2.516
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.44 16.594
%0 0
%23.76 5.598
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.4 4.171
%0 0
%22.55 1.299
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.68 13.907
%0 0
%19.39 3.517
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.77 9.004
%0 0
%35.84 5.400
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,424 | Katılım Oranı: %87.28
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.414,559 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %13.65755 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.81211 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.137 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,554 | Katılım Oranı: %88.28
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.594,927 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %8.72496 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %2.69153 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.7499 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.148 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.127 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,417 | Katılım Oranı: %78.62
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %834,111 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %16.31808 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6934 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı