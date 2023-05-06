SİVAS KOYULHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SİVAS GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.32 2.633
|
%0 0
%20.14 695
|
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.41 4.559
|
%0 0
%13.65 755
|
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.85 3.440
|
%0 0
%68.88 8.212
|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%88.93 1.727
|
%0 0
%6.69 130
|
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.1 8.050
|
%0 0
%34.99 4.932
|
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.04 1.727
|
%0 0
%15.3 322
|
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.92 7.666
|
%0 0
%27.42 3.189
|
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.43 3.877
|
%0 0
%36.42 2.337
|
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.03 1.771
|
%0 0
%62.35 3.152
|
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.25 8.117
|
%0 0
%35.25 4.829
|
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.1 6.161
|
%0 0
%21.88 1.819
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.16 173.485
|
%0 0
%20.48 49.238
|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.87 13.405
|
%0 0
%14.99 2.516
|
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.44 16.594
|
%0 0
%23.76 5.598
|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.4 4.171
|
%0 0
%22.55 1.299
|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.68 13.907
|
%0 0
%19.39 3.517
|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.77 9.004
|
%0 0
%35.84 5.400