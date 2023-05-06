Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA VAN TUŞBA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
27.453 oy %37.7
44.187 oy %60.67

VAN TUŞBA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
VAN GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.14 3.327
%0 0
%39.53 2.302
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.84 4.005
%0 0
%76.51 15.442
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.9 5.618
%0 0
%72.73 16.410
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.39 3.262
%0 0
%61.87 5.702
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.55 22.956
%0 0
%62.91 41.798
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.36 31.401
%0 0
%55.5 41.144
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.85 6.999
%0 0
%48.19 6.767
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.15 6.372
%0 0
%56.95 8.818
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.59 67.493
%0 0
%61.43 113.307
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.8 5.831
%0 0
%67.3 12.740
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.65 4.314
%0 0
%80.16 19.594
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.28 2.075
%0 0
%72.86 5.981
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.7 27.453
%0 0
%60.67 44.187
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 97,279 | Katılım Oranı: %77.57
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %60.6744,187 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.727,453 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %1.31953 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.32234 oy
%100
Seçmen Sayısı: 88,869 | Katılım Oranı: %82.28
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.1238,436 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.0627,741 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %5.13,625 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %1.07760 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.56400 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.0857 oy
%100
Seçmen Sayısı: 76,359 | Katılım Oranı: %67.58
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.5126,138 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %45.6723,173 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.811,428 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı